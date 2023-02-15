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54 минуты назад

Названы самые модные прически на весну

Lenta.ruиещё 1

Визажистка, стилистка по волосам Ксения Щербина назвала россиянкам самые модные прически на весну 2023 года. Комментарий эксперта приводят «Известия».

Названы самые модные прически на весну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка призвала присмотреться к образам звезд на красных дорожках и модным показам. Так, по ее словам, в тренде остается удлиненное прямое каре. Кроме того, лидировать в грядущем сезоне будут небольшие небрежные пучки, а также укладки, выполненные при помощи заколок-крабиков или крупных шпилек.

«Также нас не покидают гладкие прически, тугие жгуты и пучки из них», — заключила собеседница издания.

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