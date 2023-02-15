Названы самые модные прически на весну

Визажистка, стилистка по волосам Ксения Щербина назвала россиянкам самые модные прически на весну 2023 года. Комментарий эксперта приводят «Известия».
Специалистка призвала присмотреться к образам звезд на красных дорожках и модным показам. Так, по ее словам, в тренде остается удлиненное прямое каре. Кроме того, лидировать в грядущем сезоне будут небольшие небрежные пучки, а также укладки, выполненные при помощи заколок-крабиков или крупных шпилек.
«Также нас не покидают гладкие прически, тугие жгуты и пучки из них», — заключила собеседница издания.