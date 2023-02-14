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16 минут назад

Названы вынуждающие часто мыть голову повседневные привычки

Lenta.ruиещё 1

Некоторые повседневные привычки, в том числе ношение тесной шапки зимой, приводят к ускоренному загрязнению волос и вынуждают чаще обычного мыть голову. Об этом трихолог Наталия Жовтан рассказала в беседе с Life.ru.

Названы вынуждающие часто мыть голову повседневные привычки
Фото: unsplash.comunsplash.com

Врач объяснила, что график мытья волос для каждого индивидуален, и людям с активно работающими сальными железами приходится делать это каждый день. Однако тесные головные уборы, особенно сшитые из синтетических воздухонепроницаемых материалов, нарушают потоотделение, потому волосы быстрее становятся грязными быстрее обычного.

Еще одной вынуждающей чаще мыть голову ошибкой Жовтан назвала использование неправильно подобранных шампуней. Не подходящие типу и структуре волос средства недостаточно хорошо промывают их, из-за чего они быстрее пачкаются. Также она предупредила, что лучше мыть голову теплой, а не горячей водой, так как высокие температуры ускоряют выработку кожного сала.

Помимо этого, трихолог посоветовала для продления свежести прически постараться реже расчесывать волосы, лишний раз не трогать их руками или наносить на них большое количество укладочных средств.

Ранее блогерша с никнеймом imogenation (имя и фамилия неизвестны) решила провести эксперимент над волосами и поделилась результатом. Она 20 дней не мыла голову и удивилась, что пряди вместо жирных стали очень мягкими.

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