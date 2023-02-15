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33 минуты назад

Блогерша показала способ ухода за кожей лица и смутила зрителей

Lenta.ru

Блогерша Рене Ноэ показала способ ухода за кожей лица и смутила зрителей.

Блогерша показала способ ухода за лицом и смутила зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 464 тысяч подписчиков.

Девушка отметила, что ранее пользователи интересовались у нее секретом чистой кожи, поэтому она решила продемонстрировать свой метод. Инфлюэнсерша рассказала, что умывается мылом для рук, а затем использует увлажняющий лосьон для тела.

«Мне стыдно, но в моем случае это всегда работало», — подписала она публикацию.

Видео набрало 3,2 миллиона просмотров. Пользователи высказали свое мнение в комментариях. «Как?», «Тебе просто повезло», «Это называется генетика», «Кожа у всех разная. Если тебе подходит, это чудесно», — отметили они.

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