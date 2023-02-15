Блогерша показала способ ухода за лицом и смутила зрителей

Блогерша Рене Ноэ показала способ ухода за кожей лица и смутила зрителей.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 464 тысяч подписчиков.

Девушка отметила, что ранее пользователи интересовались у нее секретом чистой кожи, поэтому она решила продемонстрировать свой метод. Инфлюэнсерша рассказала, что умывается мылом для рук, а затем использует увлажняющий лосьон для тела.

«Мне стыдно, но в моем случае это всегда работало», — подписала она публикацию.