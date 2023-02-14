Перечислены места на теле, где опасно делать тату

Многие хотят украсить своё тело с помощью татуировок: кому-то они помогают стать более брутальным, кому-то добавляют оригинальности, кому-то женственности — тут всё зависит от рисунка и части тела, на которой оно появилось. В последнее время традиционные татушки на руках и ногах уступают места наколкам в более нежных местах. Правда, это далеко не всегда безопасно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как рассказал тату-мастер Клаудио Трайн из Лондона, некоторые места могут быть даже опасны для татуировок. Прежде всего это внутренняя сторона губ, язык и дёсны. Тут вероятность подцепить инфекцию очень высока, плюс заживать будет долго. Кто знает, что такое стоматит, о тату во рту, скорее всего, даже и думать не будет.

Кроме того, не лучшее место для наколки — ладони и ступни. На них опять же рисунок долго будет заживать: ноги и руки же постоянно в работе. И, конечно, не стоит украшать свои интимные места. Тут даже комментарии излишни.

Специалист напомнил, что, прежде чем бежать в тату-салон, важно прочесть отзывы о нём. Чисто ли там? Хорошо ли делают? Соблюдают ли меры безопасности? Он также призвал будущих клиентов проверить, новую ли иглу берёт мастер для работы. Это может показаться нелепым в XXI веке, но, видать, и такое бывает.