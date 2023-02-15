Какие операции пользуются популярностью у мужчин

Еще не так давно к пластическим операциям прибегали только женщины, а уход за собой у сильной половины человечества считался не мужским делом. Сегодня ситуация поменялась, и все больше мужчин обращаются к врачам за коррекцией внешности. Какие операции пользуются у них популярностью, «Вечерней Москве» рассказал основатель центра инновационной медицины DMС, пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Трансплантация волос

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Наиболее частый запрос у мужчин — процедура по пересадке волос. Потеря волос может иметь как наследственный характер, так и происходить из-за влияния андрогенов. И в том и другом случае мужчины не всегда бывают готовы к таким видимым изменениям, поэтому хотят как можно скорее решить эту проблему. Пересадка волос, как правило, происходит из затылочной или височной зоны, а области, в которые происходит пересадка, — лоб, виски, темечко.

Коррекция фигуры

Это вторая по популярности пластическая операция, за которой приходят мужчины. Коррекция включает в себя липосакцию и абдоминопластику. Они направлены на то, чтобы тело обрело не только четкий силуэт и подтянутую форму, но и были скорректированы все видимые диспропорции в фигуре. Чаще это область живота и боков: убирается не только лишний жир и «пивной» животик, но и придается подтянутый (спортивный) вид.

Ринопластика

Пластика носа занимает третье место среди пластических операций, наиболее востребованных у мужчин. Они часто обращаются за ринопластикой по причине травм, переломов и, как следствие, деформации носа. Кривой или некогда сломанный нос придает не только неэстетический вид, но и создает неудобства при дыхании, особенно если процесс заживления проходил без наблюдения врача. Поэтому восстановление дыхательной функции предполагает собой и коррекцию формы носа. Обычно такие операции проводятся совместно с лор-хирургом.

Антивозрастные

Такие операции не так популярны, как указанные выше, но так или иначе запросы от мужчин на них поступают. Среди них — блефаропластика, подтяжка лица и груди. С помощью блефаропластики пациенты хотят избавиться от сурового взгляда, который возникает из-за нависания верхнего века и избытка кожи вокруг глаз. Подтяжка лица чаще всего в мужском случае — это лифтинг верхней и нижней трети лица. Нередко эту операцию совмещают с пластикой подбородка — ментопластикой. Это позволяет сделать подбородок более выраженным и волевым.