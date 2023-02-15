Женщина закрасила тату на лице и вызвала недовольство семьи

«Мой партнер дважды посмотрел на меня и сказал: "Нет, тебе не идет. Верни татуировки обратно, выглядишь странно". Я хотела бросить вызов самой себе, но мои дети разрыдались, они были напуганы и хотели, чтобы вернулась я прежняя. Даже моей собаке не понравилось», — объяснила британка.