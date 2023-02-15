Трихолог раскрыла опасность редкого мытья головы

Трихолог Акта Бавалия из Лондона, Англия, раскрыла опасность редкого мытья головы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка обратилась к зрительницам на фоне появления видео в соцсетях, где девушки рассказывают о своем опыте отказа от частого удаления загрязнений с прядей. Эксперт призвала не следовать данной тенденции и заявила, что подобное поведение может привести к негативным последствиям.