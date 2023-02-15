Невест раскритиковали за то, что они вышли замуж в кроксах

Несколько девушек решили выйти замуж в кроксах с узорами, блестками и стразами. Этим подходом они разожгли жаркие споры в интернете, потому что пользователи поспешили обвинить их в безвкусице. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Приверженцы классических традиций посчитали эту причуду "бесклассовой" и "грубой".

"В этом-то и проблема. У людей больше нет класса. Никто не наряжается, все сводится к комфорту", "Я ненавижу не так много вещей в жизни, но кроксы находятся в топе моего списка. Господи, помоги мне, я содрогаюсь", "Они, конечно, могли бы надеть красивые сандалии или туфли на плоском ходу. Надеюсь, невеста не надела свои кроксы. Это отвратительно", - написали комментаторы в сети.

Другие пользователи заявили, что надеть кроссы на свадьбу - это весело и логично, потому что позволяет молодоженам танцевать всю ночь напролет.