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1 час назад

Невест раскритиковали за то, что они вышли замуж в кроксах

Газета.Ru

Несколько девушек решили выйти замуж в кроксах с узорами, блестками и стразами. Этим подходом они разожгли жаркие споры в интернете, потому что пользователи поспешили обвинить их в безвкусице. Об этом пишет Daily Mail.

Невест раскритиковали за то, что они вышли замуж в кроксах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Приверженцы классических традиций посчитали эту причуду "бесклассовой" и "грубой".

"В этом-то и проблема. У людей больше нет класса. Никто не наряжается, все сводится к комфорту", "Я ненавижу не так много вещей в жизни, но кроксы находятся в топе моего списка. Господи, помоги мне, я содрогаюсь", "Они, конечно, могли бы надеть красивые сандалии или туфли на плоском ходу. Надеюсь, невеста не надела свои кроксы. Это отвратительно", - написали комментаторы в сети.

Другие пользователи заявили, что надеть кроссы на свадьбу - это весело и логично, потому что позволяет молодоженам танцевать всю ночь напролет.

Сами невесты заявили: "Я вообще не люблю каблуки - кеды Converse для церемонии и обувь Crocs для приема", "Внешний вид не неприятен, а танцевать на каблуках больно и сложно. Чтобы насладиться таким замечательным и знаменательным днем, нужно чувствовать себя комфортно", "Удобные счастливые ноги означают счастливых подружек невесты".

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