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2 часа назад

Больше цвета, румянец и немного сияния: 5 главных трендов весеннего макияжа

Eva.ru

Безусловно, в макияже, как в одежде и аксессуарах есть модные веяния, и неверно подобранный или устаревший макияж может испортить весь образ, над которым вы так долго старались.

5 главных трендов весеннего макияжа
Фото: Eva.ruEva.ru

В предстоящем сезоне на пике популярности окажутся яркие тени, необычные стрелки и особое внимание будет уделено румянам.

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Металлический и сияющий макияж

Одним из главных трендов сезона станут блестящие тени. Такой вид макияжа придаст дополнительный блеск глазам и подчеркнет их красоту.

Тени металлик можно будет использовать как соло, если вам захочется более яркого макияжа, так и как яркий акцент в повседневном макияже.

Яркие тени

После спокойных зимних трендов макияжа на смену им врываются яркие и неоновые оттенки. Практически на всех последних модных показах можно было увидеть моделей с желтыми, оранжевыми или сиреневыми тенями.

Визажисты говорят, что яркие цвета идут абсолютно всем, главное, подобрать подходящий вам оттенок. Такие яркие тени лучше всего использовать в сочетании с черными стрелками и густо накрашенными ресницами.

Цветные акценты

Если вы не готовы к неоновым теням на все веко, для вас есть отличная альтернатива. Можно использовать яркие цветные акценты в привычном макияже. Многие звезды уже полюбили этот тренд и вовсю используют его: с таким макияжем уже неоднократно была замечена Кайли Дженнер, Селена Гомез и модель Джиджи Хадид.

Необычные стрелки

Стрелки в макияже считаются бессмертной классикой, которая никогда не покинет пьедестал, ведь они способны украсить любой макияж. Но что делать, если обычные черные классические стрелки уже порядком надоели?

Уже который сезон в трендах держатся необычные стрелки — ярких цветов и самых причудливых форм.

Такой макияж отлично подойдет дерзким девушкам, которые не стесняются привлекать к себе внимание, ведь такие стрелки точно нельзя не заметить.

Конечно, понадобится некоторое время, чтобы научиться их аккуратно рисовать, но результат вас точно порадует.

Румяна

Эра супер графичного и яркого контуринга прошла, в этом сезоне в тренде яркий румянец, словно вы только забежали с улицы в теплое помещение или от чего-то очень сильно засмущались.

Яркий румянец придаст лицу свежести и с таким макияжем вы будете выглядеть очень отдохнувшей даже в конце рабочей недели. Главное, выбрать подходящий вам оттенок румян.

Визажисты советуют отдавать предпочтение жидким румянам, так как они смотрятся на коже максимально естественно. Также капельку жидких румян можно использовать в качестве теней, что придаст вашему макияжу еще больше свежести.

Такой тренд пришелся по душе Хейли Бибер — в последнее время она часто использует в своем макияже яркие румяна.

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