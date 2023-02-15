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1 час назад

Косметолог раскрыла неожиданные свойства ботокса

Lenta.ru

Пластический хирург Надежда Петраш раскрылась россиянкам неожиданные свойства ботокса для человека. На эту тему она высказалась в интервью Life.

Косметолог раскрыла неожиданные свойства ботокса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косметолог заявила, что ботулотоксин помогает бороться с бруксизмом — непроизвольным ночным скрежетанием зубами. Данная проблема также провоцирует другие недуги, среди которых расшатывание зубов, сколы, трещины на эмали, шум в ушах и мигрени, уточнила медик.

Кроме того, по словам врача, сильно гипертрофированная жевательная мышца помимо физиологических создает и ряд визуальных проблем. В частности, лицо обычно кажется широким и квадратным.

«Чтобы сгладить визуальные несовершенства, применяются инъекции ботулотоксина, которые помогают сделать овал лица более мягким и женственным», — пояснила собеседница издания в заключение.

В январе блогерша Микаила Бейлисс самостоятельно вколола себе ботокс в каждую часть лица и удивила подписчиков реакцией. Сначала 31-летняя женщина нарисовала специальным белым карандашом точки, в которые она планировала ввести препарат. Затем Бейлисс ввела ботокс в ранее определенные участки лица с помощью специального косметологического шприца.

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