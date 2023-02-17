Популярная в 1970-х годах прическа стала новым трендом

Редакторы журнала Glamour совместно со звездными парикмахерами назвали прическу, которая была особенно популярна в 1970-х годах, новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Речь идет о кудрях в стиле диско. Данная прическа вновь стала актуальной благодаря моде на объем. «В прошлом году мы видели в соцсетях много роликов, в которых девушки пытались добиться объема на волосах при помощи липучек и бигуди. Теперь же эти локоны в стиле диско сочетают в себе не только объем, но и текстуру», — рассказал стилист Джозеф Мейн.