Популярная в 1970-х годах прическа стала новым трендом

Редакторы журнала Glamour совместно со звездными парикмахерами назвали прическу, которая была особенно популярна в 1970-х годах, новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Речь идет о кудрях в стиле диско. Данная прическа вновь стала актуальной благодаря моде на объем. «В прошлом году мы видели в соцсетях много роликов, в которых девушки пытались добиться объема на волосах при помощи липучек и бигуди. Теперь же эти локоны в стиле диско сочетают в себе не только объем, но и текстуру», — рассказал стилист Джозеф Мейн.
Так, чтобы создавать подобную укладку, парикмахер салона красоты Maxine в Чикаго Рэйвен Уртадо посоветовал после мытья головы шампунем и кондиционером нанести на пряди термозащитное средство. Затем необходимо высушить волосы с помощью диффузора, чтобы создавать текстуру и объем. После этого специалист предложил взять щипцы для завивки и обернуть каждую прядь вокруг насадки, чередуя их. В заключение Уртадо обратил внимание читательниц на то, что перед расчесыванием необходимо дать каждому получившемуся завитку немного остыть.