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1 час назад

Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на откровенное фото Рианны

Lenta.ru

Полная австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенную съемку барбадосский певицы Рианны и рассмешила фанатов.

Блогерша рассмешила фанатов пародией на фото Рианны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На оригинальном кадре исполнительница позирует топлес, лежа на кровати. На ней надеты трусы красного цвета, черные полупрозрачные чулки, туфли на шпильке и перчатки длиной выше локтя. При этом стилисты распустили ее волосы и уложили их в легкие кудри, а визажисты нанесли на губы красную помаду.

Пародистка, в свою очередь, сделала альтернативный снимок, снявшись лежащей на кровати в комнате среди своих вещей. Для своего образа, она также, как и Рианна, примерила красные трусы, черные гольфы и перчатки. Пост Барбер набрал более 400 тысяч лайков.

Lenta.ru

Поклонники оценили шутку юмористки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Это что, компрессионные носки?», «В принципе, если присмотреться, то один в один», «Хорошо, что ты в носках, а то можешь простудиться», «Выражение лица напомнило мистера Бина», «Нашел разницу! Это зеркало!» — с иронией высказывались они.

Красота,Рианна,
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