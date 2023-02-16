Блогерша рассмешила фанатов пародией на фото Рианны

Полная австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенную съемку барбадосский певицы Рианны и рассмешила фанатов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На оригинальном кадре исполнительница позирует топлес, лежа на кровати. На ней надеты трусы красного цвета, черные полупрозрачные чулки, туфли на шпильке и перчатки длиной выше локтя. При этом стилисты распустили ее волосы и уложили их в легкие кудри, а визажисты нанесли на губы красную помаду.

Пародистка, в свою очередь, сделала альтернативный снимок, снявшись лежащей на кровати в комнате среди своих вещей. Для своего образа, она также, как и Рианна, примерила красные трусы, черные гольфы и перчатки. Пост Барбер набрал более 400 тысяч лайков.

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