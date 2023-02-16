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2 часа назад

Раскрыта связь между характером девушки и ее нижним бельем

Lenta.ru

Косметолог и специалист по восковой эпиляции Карла Дэниелс из Флориды, США, раскрыла связь между характером девушки и ее нижним бельем. Комментарий эксперта приводит The Sun.

Раскрыта связь между характером девушки и ее нижним бельем
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалистки, те, кто предпочитает боксеры, — неторопливы и любят проводить время дома. В свою очередь, трусы-бикини выбирают практичные женщины, которые знают, чего хотят. При этом стринги, по мнению собеседницы издания, носят искательницы любви.

«Поверь мне, как только ты остепенишься, ты не будешь каждый день натягивать стринги», — заявила она.

В то же время объемные трусы с завышенной талией покупают любительницы комфорта и размеренности, а данные предметы гардероба во французском стиле — «обладательницы изысканного вкуса», отметила Дэниелс.

Красота,
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