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2 часа назад

Какой способ очищения кожи подойдет всем

Вечерняя Москва

Очищение кожи — важнейший этап ухода, особенно для тех, кто пользуется косметикой. Как правильно умываться по вечерам рассказала косметолог Олеся Панченко.

Какой способ очищения кожи подойдет всем
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Данный способ очищения кожи изобрели в Японии. Суть системы в том, чтобы умываться долго и последовательно.

Сначала необходимо воспользоваться гидрофильным маслом, оно отлично смывает косметику и растворяет сальные пробки. Наносить его надо исключительно на сухую кожу. Массировать кожу нужно в течение 4 минут.

Массаж делается строго по массажным линиям. Затем средство нужно смыть теплой водой.

После этого нужно воспользоваться пенкой или гелем для умывания, его нужно втирать в кожу в течение двух минут. Заключительный и очень важный этап — умывание горячей, а затем и холодной водой в течение 4 минут, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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