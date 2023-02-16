Какой способ очищения кожи подойдет всем

Очищение кожи — важнейший этап ухода, особенно для тех, кто пользуется косметикой. Как правильно умываться по вечерам рассказала косметолог Олеся Панченко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Данный способ очищения кожи изобрели в Японии. Суть системы в том, чтобы умываться долго и последовательно.

Сначала необходимо воспользоваться гидрофильным маслом, оно отлично смывает косметику и растворяет сальные пробки. Наносить его надо исключительно на сухую кожу. Массировать кожу нужно в течение 4 минут.

Массаж делается строго по массажным линиям. Затем средство нужно смыть теплой водой.