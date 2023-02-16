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1 час назад

Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

Lenta.ru

Парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб (стрижка с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями — прим. «Ленты.ру») или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица.

«Иногда более длинные волосы у пожилых женщин все еще могут выглядеть великолепно», — пояснил он.

Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо тщательно ухаживать за волосами. Так, эксперт объяснил, что для прядей подобного типа необходимо использовать шампуни и кондиционеры с осветляющими компонентами.

«Тогда в окрашивании вы можете добавить обрамление — цвет вокруг передней части волос, усилив тем самым глубину седины», — добавил Валлильо.

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