Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб (стрижка с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями — прим. «Ленты.ру») или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица.