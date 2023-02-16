Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Россиянам объяснили причину высокой стоимости пластики носа

Lenta.ru

Пластический хирург Геворг Егиазарян объяснил россиянам причину высокой стоимости ринопластики. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Россиянам объяснили причину высокой стоимости пластики носа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Цена на данную процедуру в Москве разнится от 180 до 700 тысяч рублей. Чтобы скорректировать форму носа с меньшими рисками для здоровья, пациентам придется учесть следующие факторы. Так, один из них — квалификация доктора. С 2023 года для пластических хирургов в России обязательна пятилетняя ординатура. Кроме того, впоследствии врачам предстоит постоянно повышать свое мастерство.

«Прогресс не стоит на месте. Появляются новые методики и инструментарий. Нужно шагать в ногу со временем», — пояснил Егиазарян, отметив, что на курсы и конференции ему приходится тратить по несколько тысяч евро.

В то же время, по словам специалиста, удачная операция зависит от наличия современной техники и качественных расходных материалов, таких как скальпели, ножницы, пинцеты и щипцы. Помимо того, медик указал на важность сдачи анализов и проведения исследований в проверенных лабораториях, чтобы избежать угрожающих жизни и здоровью ситуаций во время процедуры.

В завершение хирург отметил, что скорректировать неудачную ринопластику обойдется дороже. К тому же не всегда можно исправить допущенные другим врачом ошибки.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий