Россиянам объяснили причину высокой стоимости пластики носа

Пластический хирург Геворг Егиазарян объяснил россиянам причину высокой стоимости ринопластики. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Цена на данную процедуру в Москве разнится от 180 до 700 тысяч рублей. Чтобы скорректировать форму носа с меньшими рисками для здоровья, пациентам придется учесть следующие факторы. Так, один из них — квалификация доктора. С 2023 года для пластических хирургов в России обязательна пятилетняя ординатура. Кроме того, впоследствии врачам предстоит постоянно повышать свое мастерство.

«Прогресс не стоит на месте. Появляются новые методики и инструментарий. Нужно шагать в ногу со временем», — пояснил Егиазарян, отметив, что на курсы и конференции ему приходится тратить по несколько тысяч евро.

В то же время, по словам специалиста, удачная операция зависит от наличия современной техники и качественных расходных материалов, таких как скальпели, ножницы, пинцеты и щипцы. Помимо того, медик указал на важность сдачи анализов и проведения исследований в проверенных лабораториях, чтобы избежать угрожающих жизни и здоровью ситуаций во время процедуры.