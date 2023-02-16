Парикмахеры назвали самый модный цвет волос в 2023 году

Колорист из Нью-Йорка Эмали Баум и владелица салона красоты Beauty Supply в Сохо Элис Роулинг назвали самый модный цвет волос на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания SheFinds .

«Окрашивание "капучино" — это теплая основа коричневого, которая дополняется золотистыми и светлыми штрихами по технике балаяжа», — рассказала Баум и отметила, что подобный цвет волос носили модель Хейли Бибер, певица Джейн Биркин и бывшая возлюбленная актера Леон Леонардо ДиКаприо Камилла Морроне.

Кроме того, по словам парикмахеров, данный оттенок выглядит очень натурально и не требует особого ухода. Однако Роулинг обратила внимание на то, что для «капучино» необходимо использовать синий шампунь, действие которого направлено на предотвращение оранжевых подтонов.