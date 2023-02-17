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47 минут назад

Россиянкам перечислили лучшие операции для омоложения после 40 лет

Lenta.ru

Пластический хирург Любовь Гауэр перечислила лучшие операции и косметологические процедуры для омоложения после 40 лет. На эту тему она высказалась в интервью «Ленте.ру» в четверг, 16 февраля.

Лучшие операции для омоложения после 40 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь врач рекомендовала зрелым россиянкам присмотреться к эндоскопическому лифтингу лба, который поможет избавиться от морщин, заломов и нависших век с минимальной травматизацией. В то же время для улучшения вида зоны вокруг глаз выполняется круговая блефаропластика, уточнила эксперт.

По словам Гауэр, исправить поплывший овал лица можно SMAS-лифтингом, который часто совмещают с липосакцией подподбородочной области. Вдобавок нередко хирурги советуют прибегнуть к платизмопластике, чтобы добиться более моложавой внешности за счет придания упругости кожи шеи. При этом подтянуть птозированную грудь поможет мастопексия.

Плюс ко всему липосакцией локально убираются и жировые отложения на теле, например, на спине, животе или бедрах. В случае недовольства фигурой пациентки также предпочитают липосакцию и липофилинг, во время которых откачанный из проблемных зон жир используют для создания объема в других частях тела. «Прошедший обработку жир используется и для выравнивания кожи на лице — носогубных складок, висков, носослезной борозды», — высказалась доктор в заключение.

В январе хирург Виктория Блинова перечислила пять самых популярных пластических операций у россиян. По словам врача, в число самых востребованных вмешательств входит ринопластика. Кроме того, в рейтинг попала отопластика, направленная на устранение лопоухости и изменение формы ушей.

Красота,Пластические операции,
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