Как носить красную помаду, если вы работаете в офисе

Кто сказал, что яркие губы — это вульгарно?

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Долгое время красная помада считалась атрибутом уверенной в себе женщины, которая живет насыщенной жизнью, полной вечерних мероприятий, требующих потрясающего макияжа. Сегодня все больше женщин превращают красный стик в повседневный элемент, причем используют и для дневного мейкапа в офис. Если вы тоже решились на покупку алой помады и готовы добавить в свой макияж больше красок, мы приготовили для вас несколько суперполезных советов от крутых визажистов.

Аккуратнее со скулами

Многие женщины не могут жить без румян в макияже, и здесь все логично — с их помощью мы придаем необходимый объем и свежесть лицу. Однако, если вы пользуетесь красной помадой в дневном макияже, важно особенно внимательно отнестись к румянам, которые вы будете использовать. Откажитесь от яркого румянца, даже если вы слишком бледная — нанесите немного средства на лицо и максимально растушуйте. Слишком активный румянец в компании с красной помадой сделает лицо визуально припухшим, как будто у вас температура или аллергия.

Яркая помада требует проработанной кожи — это обязательное условие. Сосуды, постакне, красные родинки будут подчеркнуты ярким акцентом в макияже,а потому необходимо запастись тоном средней плотности. Не забывайте, что после нанесения тона лицу нужно придать форму либо скульптором, либо бронзером и румянами, главное, не перестараться и наносить совсем немного средства, которое затем хорошо тушуем. Вместо скульптора некоторые визажисты рекомендуют использовать бронзер, который не создаст впечатление, что у вас на лице вмятина. И не спешите акцентировать глаза — для дневного макияжа это будет уже слишком.

Все внимание к одежде