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1 час назад

Как отмыть грязный спонж для макияжа: самый простой способ

Мира Маркина

Не знаете, как удалить следы тонального крема, румян или теней со спонжа или бьюти-блендера? Делимся простым лайфхаком, который поможет решить вашу проблему и сэкономить деньги на приобретении новой губки, в материале «Рамблера».

Как отмыть грязный спонж для макияжа: самый простой способ
Фото: РамблерРамблер

Считается, что стирать снонжи и бьюти-блендеры для тональной основы нужно после каждого использования — это помогает избегать высыпаний и других негативных проявлений на коже. Однако далеко не всегда следы косметических средств получается удалить с помощью воды и мыла. К счастью, есть способ, который поможет быстро и эффективно вернуть спонжу товарный вид. Растворить следы тонального крема на раз-два можно следующим способом.

Возьмите небольшую миску и положите в нее грязный бьюти-блендер. Залейте его кипятком, добавив в воду пару капель средства для мытья посуды и немного растительного масла. Оставьте спонж в получившемся растворе на 15-30 минут. По истечению времени легкими надавливающими движениями пальцев протрите его поверхность, чтобы помочь избавиться от излишков косметических средств. Затем хорошо промойте его под проточной водой.

Правильно ли мыться ежедневно

Перед сушкой убедитесь, что на спонже не осталось следов моющего средства. Несоблюдение этого требования может привести к раздражению чувствительной кожи лица. Дайте бьюти-блендеру просохнуть при комнатной температуре, положив его на полотенце. Наслаждайтесь результатом!

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