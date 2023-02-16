Как отмыть грязный спонж для макияжа: самый простой способ

Не знаете, как удалить следы тонального крема, румян или теней со спонжа или бьюти-блендера? Делимся простым лайфхаком, который поможет решить вашу проблему и сэкономить деньги на приобретении новой губки, в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Считается, что стирать снонжи и бьюти-блендеры для тональной основы нужно после каждого использования — это помогает избегать высыпаний и других негативных проявлений на коже. Однако далеко не всегда следы косметических средств получается удалить с помощью воды и мыла. К счастью, есть способ, который поможет быстро и эффективно вернуть спонжу товарный вид. Растворить следы тонального крема на раз-два можно следующим способом.

Возьмите небольшую миску и положите в нее грязный бьюти-блендер. Залейте его кипятком, добавив в воду пару капель средства для мытья посуды и немного растительного масла. Оставьте спонж в получившемся растворе на 15-30 минут. По истечению времени легкими надавливающими движениями пальцев протрите его поверхность, чтобы помочь избавиться от излишков косметических средств. Затем хорошо промойте его под проточной водой.