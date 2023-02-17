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1 час назад

Врач раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки

Lenta.ruиещё 1

Доктор Вендель, терапевт из Массачусетса, США, раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки. Соответствующий материал появился на сайте Well+Good.

Врач раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, если не мыть пряди несколько дней, то накопившиеся загрязнения и пот могут вызвать воспаление кожи головы, в частности, зуд шелушение и сухость. В связи с этим она призвала прибегать к данному процессу сразу после физической активности. «Не всем нужно мыть голову шампунем каждый день, но для большинства людей ждать две недели — это вредно», — заявила Вендель и уточнила, что необходимо раз в неделю использовать скраб.

Специалист объяснила, что сухой шампунь лишь скрывает загрязнение, а не очищает. Поэтому она посоветовала после нанесения на волосы средства смыть его в тот же день, поскольку компоненты в составе могут нанести вред.

Вендель пояснила, что конские хвосты, в которые многие девушки укладывают волосы на время тренировки, не приводят к облысению. «Если вы делаете это изо дня в день, то создается нагрузка на волосяной фолликул и происходит выпадение волос. Но если вы укладываете свои волосы таким образом лишь на час, даже если это каждый день, а затем распускаете, то вам нечего бояться», — заключила собеседница издания.

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