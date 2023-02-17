Врач раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки

Доктор Вендель, терапевт из Массачусетса, США, раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки. Соответствующий материал появился на сайте Well+Good.

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По словам врача, если не мыть пряди несколько дней, то накопившиеся загрязнения и пот могут вызвать воспаление кожи головы, в частности, зуд шелушение и сухость. В связи с этим она призвала прибегать к данному процессу сразу после физической активности. «Не всем нужно мыть голову шампунем каждый день, но для большинства людей ждать две недели — это вредно», — заявила Вендель и уточнила, что необходимо раз в неделю использовать скраб.

Специалист объяснила, что сухой шампунь лишь скрывает загрязнение, а не очищает. Поэтому она посоветовала после нанесения на волосы средства смыть его в тот же день, поскольку компоненты в составе могут нанести вред.