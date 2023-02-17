Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
11 минут назад

Почему у человека появились кудрявые волосы? Эксперимент объяснил

Ferra.ru

Человек довольно сильно выделяется на фоне остальных животных. Волосы у нас растут обильно лишь в определённых местах, в том числе на голове. Причём тут они могут быть совершенно разными. Исследователи поставили эксперимент, чтобы понять, для чего у человека развились кудрявые волосы.

Почему у человека появились кудрявые волосы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные уже давно предполагают, что волосы на голове эволюционировали, чтобы помочь нам сохранять прохладу. Такое объяснение звучит логично, но науке нужны достоверные данные.

Поэтому во время эксперимента на манекен надевали парик из человеческих волос и помещали в камеру с климат-контролем. Оказалось, что манекен действительно поглощает меньше тепла с волосами, чем без них. Исследователи протестировали на манекене несколько различных типов париков, включая парики с прямыми волосами, вьющимися и тугими кудрями. Последние лучше всего защищали манекен от «солнечного» излучения.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий