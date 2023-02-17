Почему у человека появились кудрявые волосы

Человек довольно сильно выделяется на фоне остальных животных. Волосы у нас растут обильно лишь в определённых местах, в том числе на голове. Причём тут они могут быть совершенно разными. Исследователи поставили эксперимент, чтобы понять, для чего у человека развились кудрявые волосы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Учёные уже давно предполагают, что волосы на голове эволюционировали, чтобы помочь нам сохранять прохладу. Такое объяснение звучит логично, но науке нужны достоверные данные.