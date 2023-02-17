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1 час назад

Ученые объяснили, зачем людям кудрявые волосы

Катя Кобышева

Американские ученые сумели выяснить, зачем людям нужны кудрявые волосы. Соответствующее исследование было напечатано в каталоге препринтов bioRxiv.

Ученые объяснили, зачем людям кудрявые волосы
Фото: UnsplashUnsplash

Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент, в ходе которого они смогли доказать, что кудрявые волосы у людей начали появляться из-за проблем с терморегуляцией.

Из всех приматов только у людей нет шерсти. Тем не менее на голове растут довольно длинные волосы, причем у некоторых они вьются. А в природе ни у одного животного нет вьющихся волос. У специалистов возникло предположение, то кудрявые волосы помогают людям меньше потеть, когда становится слишком жарко.

Ученые провели эксперимент: они надели на манекен разные типы париков и проверили какой из них позволяет скальпу поглощать меньше тепла. Оказалось, что любые волосы не дают голове перегреваться, но кудрявые выполняют эту задачу наиболее эффективно.

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Итоги эксперимента ждут публикации рецензируемом научном журнале, и пока считаются предварительными.

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