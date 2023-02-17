Ученые объяснили, зачем людям кудрявые волосы

Американские ученые сумели выяснить, зачем людям нужны кудрявые волосы. Соответствующее исследование было напечатано в каталоге препринтов bioRxiv.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент, в ходе которого они смогли доказать, что кудрявые волосы у людей начали появляться из-за проблем с терморегуляцией.
Из всех приматов только у людей нет шерсти. Тем не менее на голове растут довольно длинные волосы, причем у некоторых они вьются. А в природе ни у одного животного нет вьющихся волос. У специалистов возникло предположение, то кудрявые волосы помогают людям меньше потеть, когда становится слишком жарко.
Ученые провели эксперимент: они надели на манекен разные типы париков и проверили какой из них позволяет скальпу поглощать меньше тепла. Оказалось, что любые волосы не дают голове перегреваться, но кудрявые выполняют эту задачу наиболее эффективно.
Итоги эксперимента ждут публикации рецензируемом научном журнале, и пока считаются предварительными.