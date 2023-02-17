Ученые объяснили, зачем людям кудрявые волосы

Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент, в ходе которого они смогли доказать, что кудрявые волосы у людей начали появляться из-за проблем с терморегуляцией.

Из всех приматов только у людей нет шерсти. Тем не менее на голове растут довольно длинные волосы, причем у некоторых они вьются. А в природе ни у одного животного нет вьющихся волос. У специалистов возникло предположение, то кудрявые волосы помогают людям меньше потеть, когда становится слишком жарко.