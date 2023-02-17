Как аристократки маскировали старение зоны декольте

Женщины из высшего общества часто носили откровенные наряды с глубоким декольте. Чтобы фигура в них выглядела привлекательнее, дамы прибегали к некоторым хитростям. На что шли аристократки, чтобы скрыть возрастные изменения, читайте в материале «Рамблера».

XVIII век по праву можно считать одним из этапов раскрепощения общества: на смену сдержанным нарядам пришла мода на откровенность. Женщины отказались от кринолинов и других элементов одежды, скрывающих фигуру, и сделали ставку на те, что выгодно подчеркивают их прелести. Голые плечи и декольте были главной деталью в образе как у юных дев, так и у зрелых дам. Последним, чтобы не отказывать себе в откровенных нарядах, приходилось тщательно скрывать возраст, например, прикрываться шалями или тонким кружевом. Однако некоторые женщины, которые отчаянно хотели выглядеть моложе, в попытках повернуть время вспять шли еще дальше и заказывали специальные накладки на тело из воска или свиной кожи.