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1 час назад

Как аристократки маскировали старение зоны декольте

Мира Маркина

Женщины из высшего общества часто носили откровенные наряды с глубоким декольте. Чтобы фигура в них выглядела привлекательнее, дамы прибегали к некоторым хитростям. На что шли аристократки, чтобы скрыть возрастные изменения, читайте в материале «Рамблера».

Как аристократки маскировали старение зоны декольте
Фото: Philip Alexius de LászlóPhilip Alexius de László

XVIII век по праву можно считать одним из этапов раскрепощения общества: на смену сдержанным нарядам пришла мода на откровенность. Женщины отказались от кринолинов и других элементов одежды, скрывающих фигуру, и сделали ставку на те, что выгодно подчеркивают их прелести. Голые плечи и декольте были главной деталью в образе как у юных дев, так и у зрелых дам. Последним, чтобы не отказывать себе в откровенных нарядах, приходилось тщательно скрывать возраст, например, прикрываться шалями или тонким кружевом. Однако некоторые женщины, которые отчаянно хотели выглядеть моложе, в попытках повернуть время вспять шли еще дальше и заказывали специальные накладки на тело из воска или свиной кожи.

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Доподлинно неизвестно, как «вторая» кожа выглядела и давала ли эффект, которого дамы так старательно добивались, но такие же накладки делали еще, чтобы увеличить размер бюста. С помощью таких радикальных мер аристократки пытались оставаться желанными и сексуальными в глазах кавалеров и конкурировать с юными соперницами.

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