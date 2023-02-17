Эксперт объяснил, в чем связь между ресницами и характером девушки

Бренд-менеджер бренда Ardell Дженнифер Джонсон раскрыла взаимосвязь между видом накладных ресниц и характером девушки. Об этом сообщает The Sun.

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По словам эксперта, девушки, которые предпочитают ресницы формы "кошачий глаз" — загадочные натуры, которые любят веселиться в обществе близких людей. А те, кто делают более распахнутый взгляд — решительные и независимые лидеры.

Позитивные и энергичные девушки предпочитают "кукольные" ресницы, а пучковые — чувствительные и уязвимые.

Натуральные ресницы предпочитают беззаботные люди, которые плывут по течению и не зацикливаются на мелочах.