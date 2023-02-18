Почему волосы становятся жирными и как с этим бороться

Есть мнение, что если пореже мыть голову, то волосы будут меньше грязниться. Но это миф, заявила врач-дерматовенеролог, косметолог пермского медцентра «Философия красоты и здоровья» Ольга Сергеева. По её словам, жирные волосы нельзя улучшить, если их не мыть, так как их состояние обусловлено генетикой. Люди рождаются или с крупными, или с мелкими сальными железами на голове.