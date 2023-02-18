Почему волосы становятся жирными и как с этим бороться

Есть мнение, что если пореже мыть голову, то волосы будут меньше грязниться. Но это миф, заявила врач-дерматовенеролог, косметолог пермского медцентра «Философия красоты и здоровья» Ольга Сергеева. По её словам, жирные волосы нельзя улучшить, если их не мыть, так как их состояние обусловлено генетикой. Люди рождаются или с крупными, или с мелкими сальными железами на голове.
«Волосы могут загрязняться быстрее в зависимости от климата или времени года, но мыть их нужно только по мере загрязнения. В положительную сторону через неделю или нескольких дней, проведённых с грязной головой, ничего не изменится. А вот негативные последствия могут быть: есть вероятность усугубить состояние кожи волосистой части головы», — предупредила врач в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, прослойка из кожного сала создаёт благоприятную среду для размножения микроорганизмов и воспаления кожи. В результате могут пострадать волосяные луковицы и нарушится здоровое деление клеток, что необходимо для здорового роста волос.
Единственное, что может помочь от слишком жирных волосы — это бессульфатные шампуни и шампуни против жирной себореи.
«Если сначала нанести пену такого шампуня на 5 минут, потом смыть и нанести пену во второй раз, удастся отстрочить следующее мытьё — кожа будет более длительное время находиться в чистом виде», — добавила специалист.
Также она посоветовала делать дарсонвализацию — лечение электротоком, которое замедляет работу сальных желёз.