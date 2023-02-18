3 ночные прически для идеальной укладки: видео

Что может быть лучше, чем проснуться утром с идеально уложенными волосами и не тратить время на укладку. Чтобы добиться невероятного объема и красивых локонов, не обязательно вооружаться феном и плойкой.

Блогер показала три способа, как сделать эффектную укладку без использования стайлеров. Вне зависимости от того, какой способ укладки вы выберете, лучше всего ее делать на влажные волосы, чтобы с утра получить гарантированный результат.

Подробнее о том, как уложить волосы без фена и плойки, смотрите в видео.