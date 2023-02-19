Чем опасны самостоятельные «уколы красоты»

Москвички массово скупают в интернете препараты для «уколов красоты», сообщили в пресс-службе крупного маркетплейса — торговой онлайн-площадки. Привлеченные невысокой ценой препаратов, женщины активно приобретают чудо-средства — и делают инъекции самостоятельно. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем чреваты такие эксперименты.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Отважные москвички колют себе буквально все — от липолитиков (препараты, расщепляющие жировые клетки) до филлеров (вещества, «наполняющие» морщины и придающие модный объем губам). В салоне процедуры стоят от 8 тысяч рублей. Дома можно «проколоть» лицо или тело за сумму до 6 тысяч.

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В результате интернет пестрит жалобами пострадавших: от неумелых домашних инъекций появляются уплотнения под кожей, воспаления, отеки.

«Купившись на восторженные отзывы, проколола препарат N в живот, — пишет одна из женщин. — Появился болезненный отек, вся зона в синяках, боли не проходят…»

— Появление серьезных косметических препаратов на онлайн-маркетах — настоящая трагедия, — говорит «Вечерке» врач-дерматолог, косметолог Руслан Джалилов. — И биоревитализанты, и липолитики, и коктейли для мезотерапии — все инъекции в домашних условиях, без необходимой медицинской подготовки, оценки состояния кожи и в целом здоровья пациента — опасны для жизни и здоровья. Самостоятельные уколы абсолютно недопустимы сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в соответствии с регламентом онлайн-маркетов, товары, которые там размещаются, никак не проверяются: вы покупаете «кота в мешке». Действующее вещество, его концентрация, стерильность препарата — все это абсолютно неизвестно. Самым благоприятным исходом будет просто отсутствие эффекта, но чаще всего последствия оказываются гораздо более пагубными, вплоть до необратимого некроза (отмирания) тканей. Во-вторых, заниматься инъекционной косметологией по закону РФ имеют право только специалисты, окончившие ординатуру по специальности «дерматовенерология». Вводя инъекции самостоятельно, вы рискуете получить непоправимые изменения: от асимметрии лица, вызванной неправильно сделанными инъекциями ботокса, воспалительными процессами из-за антисанитарных условий, деформациями тканей из-за несоблюдения техники, до общего заражения крови. В-третьих, дома практически невозможно соблюсти стерильность, а значит, высок риск получить воспаление или заразиться инфекцией. Безопасных и легальных препаратов для самостоятельных инъекций на современном рынке нет. Для домашнего ухода продается много эффективных кремов и сывороток с активными веществами, которые надежнее всего приобретать в аптеках и специализированных магазинах, но не в сети, подчеркнул эксперт.

Прямая речь

Руслан Джалилов, дерматовенеролог, косметолог:

— Большинство препаратов, которые в данный момент продаются в сети, липолитики, биоревитализанты, мезококтейли (омолаживающие препараты), не прошли сертификацию и могут нанести непоправимый вред здоровью. Препараты биоревитализации должны быть густыми по консистенции, и если в средствах, которые не прошли сертификацию, например, находится вещество низкого качества, чтобы имитировать консистенцию, оно может закупорить сосуд — это прямая угроза отмирания тканей. Кроме того, существуют четкие правила введения липолитиков. Такие препараты должны вводиться курсом, когда сначала используются средства непрямого действия и только затем — прямого. А средства, которые повсеместно продаются в интернет-магазинах, являются средствами прямого воздействия, они могут привести к «обвисанию» лица.

Тем временем