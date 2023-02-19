Пептиды, целебные травы и кокос: бьюти-средства, которым будут рады ваши волосы

В преддверии весны многие бренды выпустили новинки, без которых не обойтись после затяжных морозов.
Изучаем лучшие из них, а также не забываем и уже проверенные временем продукты.
Питание и увлажнение — это именно то, что нужно нашим волосам после зимы. Ведь несколько месяцев мы «испытывали» локоны резкой сменой температур, сухим воздухом в помещении, шапками и прочими головными уборами, а вот витаминов явно потребляли меньше обычного. В преддверии весны бренд Medavita выпустил линейку, которая как раз направлена на увлажнение и питание. Ловите «команду спасателей»:
Эффективность средств Nutrisubstance обусловлена мощными ингредиентами. Это прежде всего масло ши, известное своими смягчающими и питательными свойствами, а также эксклюзивный комплекс Amino concentre, который разработан Medavita для укрепления волос. Чистые аминокислоты серин и треонин восстанавливают волосы, заполняя пористые участки кутикулы, а аминокислоты обновляют структуру волос, закрывают чешуйки на поверхности кутикулы, оставляя волосы гладкими, блестящими и здоровыми.
После зимы было бы идеально пройти курс восстанавливающих процедур в профессиональном салоне. Но есть варианты и для домашнего ухода. Это — филлеры для волос, одна из главных фишек корейского ухода. Только не путать с филлерами для лица, которые используют для инъекций. Филлер для волос — это специальное средство, обогащенное керамидами, аминокислотами, протеинами, коллагеном, кератином. Благодаря составу и концентрации, филлер проникает вглубь волоса, напитывая его и придавая жизненную силу. В новинке от корейского бренда Shary — целый коктейль полезных ингредиентов. Это — 7 целебных трав, комплекс из 6 пептидов, кератин, коллаген, мадекассосид и пантенол. Благодаря такому составу волосы уже после первого применения выглядят как будто вы побывали в салоне. Но помните: филлеры для волос имеют накопительный эффект, поэтому не останавливайтесь на достигнутом.
Если после зимы у волос нет объема, а вам нужен моментальный эффект, есть проверенное средство. Это — текстурирующие пудры, любимое средство всех стилистов. Благодаря им можно создать новую прическу или трансформировать укладку за несколько минут. Мы в редакции давно влюблены в пудры от MONE PROFESSIONAL, их у бренда целых пять — для разных типов волос и разных эффектов.
Пудра с эффектом сияния ROSE TEXTURIZING VOLUME с розовыми частичками моментально придает экстремальный объем, помогает создавать текстуру как на коротких, так и на длинных волосах.
Пудра GRAPHITE TEXTURIZING POWDER с эффектом мерцания серебряных частичек идеальна для темных волос.
Холодное сияние и подвижную фиксацию подарит PUMPKIN CARROT TEXTURIZING POWDER, теплое сияние — PUMPKIN CARROT TEXTURIZING POWDER, а матовый эффект — TEXTURIZING VOLUME POWDER.
Объединяет все средства уникальная парфюмерная композиция «Сладкая ваниль» — это афродизиачные ароматы, в которых чувствуются нотки кашемирового дерева, бархатного мха и сандала. Такая композиция способна не только поднять настроение, но и создать вуаль роскошного легкого аромата, который станет частью любого образа.
Если понимаете, что вашим волосам нужна экстренная помощь, стоит все-таки обратиться в салон. Как раз сейчас до Москвы доехала знаменитая японская СПА-система восстановления волос Hair Treatment System от Shifora.
Система из 4 шагов заметно преображает волосы после первого применения, а при выполнении курсом имеет накопительный эффект уплотнения и оздоровления волос. Технология восстановления волос SHI, созданная по строгим японским стандартам качества, — точечное пошаговое воздействие и восполнение состава волоса на микроуровне. В составе продуктов содержатся увлажняющие, тонизирующие и смягчающие ингредиенты — инновационное сочетание синтетических компонентов современной разработки с натуральными: соевый протеин, гиалуроновая кислота, масло жожоба и ши для волос, а также гидролизированный кератин. Во время процедуры происходит стимуляция роста волос: бамбуковый шампунь Shifora мягко прогревает кожу головы, улучшает циркуляцию крови и пробуждает волосяные фолликулы.
Средства системы Shifora Hair Treatment System комбинируются между собой, в результате чего персонализированная процедура подходит под любой тип волос и запрос. Так, тонкие, пушистые, сухие волосы уплотняются и увлажняются, приобретают блеск, силу и гладкость. Жесткие волосы становятся мягкими и послушными, поврежденные — получают необходимое питание и защиту. Процедура отлично подходит для применения как после окрашивания и химического выпрямления волос, так и как полноценный спа-уход.