Пептиды, целебные травы и кокос: бьюти-средства, которым будут рады ваши волосы

В преддверии весны многие бренды выпустили новинки, без которых не обойтись после затяжных морозов.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

Изучаем лучшие из них, а также не забываем и уже проверенные временем продукты.

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Увлажняющая и питающая линия для волос NUTRISUBSTANCE от Medavita

Питание и увлажнение — это именно то, что нужно нашим волосам после зимы. Ведь несколько месяцев мы «испытывали» локоны резкой сменой температур, сухим воздухом в помещении, шапками и прочими головными уборами, а вот витаминов явно потребляли меньше обычного. В преддверии весны бренд Medavita выпустил линейку, которая как раз направлена на увлажнение и питание. Ловите «команду спасателей»:

питательный шампунь для сухих волос (благодаря высокой концентрации активных ингредиентов активно увлажняет и насыщает волосы питательными веществами во время очищения, обеспечивает глубокий интенсивный уход, обволакивает длину и кончики волос, оставляя их шелковистыми, блестящими и послушными);

интенсивно питательная маска для сухих волос (обладает насыщенной, глубоко увлажняющей текстурой, смягчает, восстанавливает блеск и придает волосам объем);

питательная эмульсия для восстановления волос (благодаря специальной системе пролонгированного действия высвобожденные активные ингредиенты взаимодействуют со структурой волос, оказывая целенаправленное воздействие именно на те участки волос, которые больше всего нуждаются в питании и защите);

придающая блеск сыворотка против секущихся кончиков (питательные капли возвращают невероятный сияющий блеск и мягкость сухим, поврежденным волосам, формула быстро впитывается, не оставляя следов, маскирует секущиеся кончики, облегчает расчесываемость и позволяет создавать стойкие укладки даже на самых жестких и непослушных волосах).

Эффективность средств Nutrisubstance обусловлена мощными ингредиентами. Это прежде всего масло ши, известное своими смягчающими и питательными свойствами, а также эксклюзивный комплекс Amino concentre, который разработан Medavita для укрепления волос. Чистые аминокислоты серин и треонин восстанавливают волосы, заполняя пористые участки кутикулы, а аминокислоты обновляют структуру волос, закрывают чешуйки на поверхности кутикулы, оставляя волосы гладкими, блестящими и здоровыми.

Ампульный пептидный филлер для биоламинирования и восстановления материи волос Peptides + Keratin от Shary

После зимы было бы идеально пройти курс восстанавливающих процедур в профессиональном салоне. Но есть варианты и для домашнего ухода. Это — филлеры для волос, одна из главных фишек корейского ухода. Только не путать с филлерами для лица, которые используют для инъекций. Филлер для волос — это специальное средство, обогащенное керамидами, аминокислотами, протеинами, коллагеном, кератином. Благодаря составу и концентрации, филлер проникает вглубь волоса, напитывая его и придавая жизненную силу. В новинке от корейского бренда Shary — целый коктейль полезных ингредиентов. Это — 7 целебных трав, комплекс из 6 пептидов, кератин, коллаген, мадекассосид и пантенол. Благодаря такому составу волосы уже после первого применения выглядят как будто вы побывали в салоне. Но помните: филлеры для волос имеют накопительный эффект, поэтому не останавливайтесь на достигнутом.

Текстурирующие пудры для придания объема от MONE PROFESSIONAL

Если после зимы у волос нет объема, а вам нужен моментальный эффект, есть проверенное средство. Это — текстурирующие пудры, любимое средство всех стилистов. Благодаря им можно создать новую прическу или трансформировать укладку за несколько минут. Мы в редакции давно влюблены в пудры от MONE PROFESSIONAL, их у бренда целых пять — для разных типов волос и разных эффектов.

Пудра с эффектом сияния ROSE TEXTURIZING VOLUME с розовыми частичками моментально придает экстремальный объем, помогает создавать текстуру как на коротких, так и на длинных волосах.

Пудра GRAPHITE TEXTURIZING POWDER с эффектом мерцания серебряных частичек идеальна для темных волос.

Холодное сияние и подвижную фиксацию подарит PUMPKIN CARROT TEXTURIZING POWDER, теплое сияние — PUMPKIN CARROT TEXTURIZING POWDER, а матовый эффект — TEXTURIZING VOLUME POWDER.

Объединяет все средства уникальная парфюмерная композиция «Сладкая ваниль» — это афродизиачные ароматы, в которых чувствуются нотки кашемирового дерева, бархатного мха и сандала. Такая композиция способна не только поднять настроение, но и создать вуаль роскошного легкого аромата, который станет частью любого образа.

Лайфхаки: как использовать текстурирующую пудру

Голливудская укладка за 5 минут (когда проспала и на укладку есть 5 минут):

Наносим термозащитный спрей HEAT-PROTECTIVE STYLING SPRAY MONE PROFESSIONAL, чтобы обеспечить защиту волос и легкость укладки На прикорневую зону, отделяя пряди, распыляем пудру для создания объема и текстуры волос TEXTURIZING VOLUME POWDER MONE PROFESSIONAL (или любую другую из пяти вариантов) Просушиваем феном в направлении от головы, массируя прикорневую зону (можно наклонить голову вниз, так объем получится еще больше), расчесываем (но не приглаживаем!) Накручиваем большие локоны стайлером в направлении от лица и фиксируем лаком для объема BACKSTAGE HAIRSPRAY MONE PROFESSIONAL.

Увеличить объем тонких волос и добавить текстуры

Наносим питательный, ухаживающий спрей для объемной укладки BOOSTER SPRAY LEAVE IN или спрей ROOT VOLUMIZER MONE PROFESSIONAL для стойкого объема Просушиваем феном в направлении от головы, массируя прикорневую зону На прикорневую зону и на основную длину волос, отделяя пряди распыляем пудру для создания объема и текстуры волос TEXTURIZING VOLUME POWDER MONE PROFESSIONAL (или любую другую из пяти вариантов) Создаем форму прически руками или феном с расческой

Полюби свои кудряшки!

Упругие, послушные и шикарные кудри Используем средство с увлажняющими компонентами — двухфазный спрей 2PHASE SPRAY CONDITIONER MONE PROFESSIONAL Для придания формы и упругости кудряшек наносим крем-стайлинг CURLS TRANSFORMER MONE PROFESSIONAL Используем термозащитный спрей HEAT-PROTECTIVE STYLING SPRAY MONE PROFESSIONAL, чтобы обеспечить защиту волос и легкость укладки Просушиваем волосы феном, массируя прикорневую зону (можно наклонить голову вниз, так объем получится еще больше) Завершаем укладку пудрой для создания объема и текстуры волос TEXTURIZING VOLUME POWDERMONE PROFESSIONAL, наносим на прикорневую зону

Fashion-эффект «мокрых волос»

Наносим текстурирующий спрей BEACH CHIC SEA SALT SPRAY MONE PROFESSIONAL, массируем прикорневую зону Формируем локоны и текстуру укладки руками Закрепляем эффект праймером BLOW DRY PRIMER MONE PROFESSIONAL или пудрой для создания объема и текстуры волос TEXTURIZING VOLUME POWDER MONE PROFESSIONAL. Встряхиваем волосы и зачесываем руками Покоряем подиум!

СПА-система восстановления волос Hair Treatment System от Shifora

Если понимаете, что вашим волосам нужна экстренная помощь, стоит все-таки обратиться в салон. Как раз сейчас до Москвы доехала знаменитая японская СПА-система восстановления волос Hair Treatment System от Shifora.

Система из 4 шагов заметно преображает волосы после первого применения, а при выполнении курсом имеет накопительный эффект уплотнения и оздоровления волос. Технология восстановления волос SHI, созданная по строгим японским стандартам качества, — точечное пошаговое воздействие и восполнение состава волоса на микроуровне. В составе продуктов содержатся увлажняющие, тонизирующие и смягчающие ингредиенты — инновационное сочетание синтетических компонентов современной разработки с натуральными: соевый протеин, гиалуроновая кислота, масло жожоба и ши для волос, а также гидролизированный кератин. Во время процедуры происходит стимуляция роста волос: бамбуковый шампунь Shifora мягко прогревает кожу головы, улучшает циркуляцию крови и пробуждает волосяные фолликулы.