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4 часа назад

Так больше не модно: 5 антитрендов макияжа 2023 года

WomanHit.ruиещё 1

Естественность стала главной тенденцией 2023 года.

Так больше не модно: 5 антитрендов макияжа 2023 года
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Тренды на макияж, вопреки стереотипам, меняются медленнее, чем мода на наряды. Обычно бьюти-тенденции меняются постепенно, трансформируются детали образа. И все же каждый год появляются новые тренды и антитренды мейк апа. Что устарело в этом году и чем можно заменить ушедшие приемы?

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Кремовый контуринг

Кремовые текстуры смотрятся на коже естественней и позволяют создать новые очертания лица, но этой весной контур стоит заменить на сухой сияющий бронзер и нежные персиковые румяна. Вооружитесь пушистой кистью и нанесите продукты легкими движениями, чтобы на лице появилась вуаль. Такой прием позволит сделать макияж свежим и создать более молодой вид.

Матовые помады

Настоящий хит последних пары лет остался в прошлом: на смену тяжелым матовым помадам пришли сияющие текстуры. Увлажняющие помады с сатиновым финишем сейчас на пике популярности. Их легко наносить даже без карандаша и обновлять в течение дня. Кроме того, легкая текстура не подчеркивает трещинки и шелушения на губах.

Сияние

Ким Кардашьян, Рианна, Бейонсе сделали хайлайтер одним из необходимых бьюти-продуктов в косметичке любой девушки, но активное сияние устарело. Ему на смену пришла новая тенденция — стеклянная кожа. Это гладкая, напитанная, ухоженная кожа с легким влажным эффектом. Его можно создать с помощью сияющей базы под макияж и тона с естественным финишем.

Интенсивные ресницы

Сложно было представить выход знаменитостей на красную дорожку без накладных ресниц: они помогали глазам смотреться выразительнее и ярче. Но тренд на натуральность коснулся и этой части макияжа. Даже топ-визажисты сейчас отказываются от использования накладных ресниц и выбирают легкую тушь, которая завивает и окрашивает волоски, но не делает их слишком неинтенсивными.

Зачесанные брови

Зачесанные вверх брови, по мнению стилистов и визажистов, всегда смотрелись странно и неестественно, но этот тренд продержался почти два года. Мастера по ламинированию все еще уговаривают клиентов сделать вертикальные волоски, но теперь это настоящий антитренд. Укладывайте брови по росту волос, чтобы лицо выглядело натурально.

Красота,КИМ КАРДАШЬЯН,
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