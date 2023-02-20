Так больше не модно: 5 антитрендов макияжа 2023 года

Естественность стала главной тенденцией 2023 года.

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Тренды на макияж, вопреки стереотипам, меняются медленнее, чем мода на наряды. Обычно бьюти-тенденции меняются постепенно, трансформируются детали образа. И все же каждый год появляются новые тренды и антитренды мейк апа. Что устарело в этом году и чем можно заменить ушедшие приемы?

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Кремовый контуринг

Кремовые текстуры смотрятся на коже естественней и позволяют создать новые очертания лица, но этой весной контур стоит заменить на сухой сияющий бронзер и нежные персиковые румяна. Вооружитесь пушистой кистью и нанесите продукты легкими движениями, чтобы на лице появилась вуаль. Такой прием позволит сделать макияж свежим и создать более молодой вид.

Матовые помады

Настоящий хит последних пары лет остался в прошлом: на смену тяжелым матовым помадам пришли сияющие текстуры. Увлажняющие помады с сатиновым финишем сейчас на пике популярности. Их легко наносить даже без карандаша и обновлять в течение дня. Кроме того, легкая текстура не подчеркивает трещинки и шелушения на губах.

Сияние

Ким Кардашьян, Рианна, Бейонсе сделали хайлайтер одним из необходимых бьюти-продуктов в косметичке любой девушки, но активное сияние устарело. Ему на смену пришла новая тенденция — стеклянная кожа. Это гладкая, напитанная, ухоженная кожа с легким влажным эффектом. Его можно создать с помощью сияющей базы под макияж и тона с естественным финишем.

Интенсивные ресницы

Сложно было представить выход знаменитостей на красную дорожку без накладных ресниц: они помогали глазам смотреться выразительнее и ярче. Но тренд на натуральность коснулся и этой части макияжа. Даже топ-визажисты сейчас отказываются от использования накладных ресниц и выбирают легкую тушь, которая завивает и окрашивает волоски, но не делает их слишком неинтенсивными.

Зачесанные брови