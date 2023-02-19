Названы лучшие балетные упражнения для похудения

Балетный тренер Акулина Бахтурина назвала лучшие балетные упражнения для похудения. Об этом сообщает Marie Claire.

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Первым упражнением Бахтурина посоветовала вытягивать ноги. При этом нужно напрячь мышцы бедер, подтянуть коленные чашечки, вытянуть мышцы голеней и с силой потянуть стопы на себя. Затем совершить подъем на полупальцы, что поможет укрепить мышцы стоп и голеней. Третьем упражнением станет плие, при котором пятки сведены вместе, а носки разведены в стороны.

Далее тренер посоветовала выполнить пор-де-бра — движение руками, при котором нужно держать предполагаемый арбуз на уровне талии, приподняв локти и опустив плечи. Затем следует уголок, при котором человек садится на ягодицы, держит руки над головой и старается оторвать ноги от пола и зафиксироваться в этом положении как можно дольше.