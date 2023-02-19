Ключевые правила для сохранения молодости кожи рук

Говорят, что возраст женщины выдают ее руки. Отчасти это верно: кистям рук нужен постоянный уход. Увлажнение – во главе угла. Увлажняющий крем для рук – один из непременных обитателей вашей тумбочки. Помыли руки – нанесите крем, а одновременно сделайте массаж кистей.

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В составе крема для рук предпочтительны сок алоэ и экстракты лекарственных растений. Главный же критерий крема для рук – быстрая впитываемость.

Два раза в неделю наносите на кисти скраб и пилинг. Отшелушивание нужно для обновления кожи, ибо ороговевшие ее остатки старят руки. После скраба обязательно применение смягчающего крема.

Особый уход необходим за кутикулой. Для них необходимо специальное масло.

Зимой руки постоянно обветриваются из-за погоды. Даже в помещении после мытья они подвержены воздействию сезонных факторов. Тут поможет специальный крем с эффектом регенерации.

В целях борьбы с нежелательной пигментацией и старческими пятнами применяйте кремы с SPF.