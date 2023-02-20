5 незаметных пластических операциях

Пациенты, которые прибегают к эстетическим операциям, хотят стать красивее и при этом получить максимально незаметный эффект от хирургического вмешательства. Ведущий российский специалист в области пластики лица, доктор медицинских наук Игорь Белый рассказал о короткошовной методике лицевой пластики, которая делает людей красивее и не требует длительной реабилитации.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первым эксперт назвал топ-лифтинг. Такая операция подтягивает брови и наружную часть верхнего века, создавая красивый разрез глаз и летящую линию бровей.

«Подтяжка убирает начинающееся нависание и опущение уголков глаз. Красивая форма глаз и разлёт бровей создают впечатление молодости и подчёркивают естественную красоту», — сказал Белый «Лайфу».

Страдающим от отёков под глазами врач также порекомендовал удалить жировую грыжу. После такой операции не остаётся шва, а также почти не бывает синяков и отёков. Реабилитация проходит быстро и незаметно, а вид становится свежим, добавил он.

Решить все проблемы центральной области лица (зона от нижних век до носогубных складок) поможет чек-лифтинг. Операцию проводят через маленькие разрезы вдоль ресничного края нижнего века. Она создаёт красивую линию скул, убирает возрастные заломы в области щёк и выраженные носогубные складки. Реабилитация длится около двух недель.

Ещё есть прима-лифтинг, который идеально подойдёт для женщин молодого и среднего возраста с усталым лицом, но ещё без складок кожи и второго подбородка. Такая операция омолаживает на 5–10 лет, утверждает эксперт.

С помощью хирурга можно избавиться и от избыточного объёма щёк. Это можно сделать через удаление комков Биша. Разрезы делают внутри рта, поэтому видимых швов не останется, отметил Белый. При этом такое вмешательство подойдёт не всем — важно проконсультироваться с врачом.