Косметолог рассказала, чем можно заменить патчи для глаз

Качественные патчи стоят дорого, но не всегда дают нужный эффект. Косметолог Олеся Панченко рассказала, как их можно заменить с помощью подручных средств.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, вместо патчей можно использовать охлажденные чайные пакетики или полукольца картофеля — они отлично помогают снять отеки под глазами. А огурец увлажнит кожу. Кроме того, под глаза можно наносить стандартный увлажняющий крем для глаз. Его нужно нанести толстым слоем и оставить примерно на полчаса.

Эксперт также добавила, что хороший сон может заменить многие косметические средства, поэтому нужно обязательно спать не менее 7 часов. Также важно пить много чистой воды, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее косметолог Натэла Гришина рассказала о пользе кофейного скраба. Эфирные масла, которые входят в состав кофейных зерен, после использования скраба, тонкой пленкой остаются на коже лица. Кроме того, кофейные скрабы любят за способность оставлять на коже золотистый оттенок, передает ФАН.