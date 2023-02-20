Реальные отзывы: так ли хорош мультистайлер Dyson

Вокруг продуктов этой фирмы столько шума, что, пожалуй, только ленивый не шутил на тему покупки «Дайсона» для своей девушки. Сначала все коллективно мечтали о фене, потом, после его появления, о мультистайлере.
"Рамблер" решил собрать по Сети отзывы о мультистайлере, чтобы наконец разобраться, стоит ли «Дайсон» своих денег и так ли он хорош на самом деле.
С появлением мультистайлера все взгляды обратились с фена на него. Это легко объясняется его функционалом – стайлером можно сделать гораздо больше, к тому же, его тоже можно использовать как фен:
А если стайлер способен на все это, да еще и имеет обычную насадку, полностью заменяющую фен, то для чего обычный фен?
Основной плюс, за который так хвалят «Дайсон» состоит в том, что, по заявлениям производителя, он не повреждает структуру волос. А многие и вовсе отмечают, что с начала использования волосы стали гораздо мягче и послушнее.
Также его достоинство и основное отличие от других стайлеров в том, что цилиндрическая насадка буквально сама притягивает к себе прядь волос и благодаря обдуву теплым воздухом, завивает ее в локон. Таким образом время на укладку существенно сокращается.
А для любителей укладываться с помощью брашинга основное преимущество будет в том, что одна рука останется свободной.
Помимо всего прочего стайлер легкий и простой в использовании.
Но несмотря на все плюсы, покупатели замечают и явные минусы, и на первом месте из них – стоимость. Сейчас приобрести «Дайсон» особенно сложно ввиду санкций, а цена на него начинается в среднем от 45 тысяч рублей.
Помимо этого, некоторые из тех, кто все же приобрел его, жалуются на то, что так и не смогли к нему приспособиться, а укладки держатся совсем недолго. Однако, как показала практика, зачастую негативные отзывы оставляют те, кто невнимательно изучал инструкции. Самая распространенная ошибка – пытаться сделать локоны на сухие волосы.
Важно: «Дайсон» делает укладку посредством обдува горячим воздухом. Простыми словами: он высушивает волосы сразу в правильном положении. И локоны получатся только в том случае, если вы будете использовать стайлер на не просушенные до конца волосы.
Правильная последовательность укладки должна быть такой:
Многие эксперты советуют каждый локон последние две-три секунды остужать холодным воздухом – это дает эффект дополнительной фиксации.
Перед началом укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту, несмотря на то, что «Дайсон» крайне бережно относится к здоровью волос.
Чаще всего использовала стайлер просто как фен для сушки волос. Вот здесь он реально супер! Или почти... Дело в том, что после покупки фена Dyson, я поняла, что этот фен в комбинации с насадкой-диффузором - это именно то, что нужно моим волосам! Стайлер теперь лежит себе полёживает в своём кейсе... Подытожим: 1. если хотите локоны, готовьте укладочные средства; 2. если у вас, как у меня, волосы на голове разной длины, видимо, придётся приложить немало усилий, чтобы добиться идеальной гладкости; 3. как "фен" этот стайлер отличный - очень мощный поток воздуха, при этом ненапряжный звук (он более высокой частоты, чем в обычных фенах), возможность сушить волосы при более низкой температуре в сравнении с обычным феном. Кто-то сушит вообще холодным - для меня это не особо вариант, т.к. сохнут в этом случае плохо. В идеале я бы сделала самую низкую температуру чуть холоднее.
У меня пористые, пушистые, вьющиеся волосы, которые я 16 лет вытягиваю при помощи мощного фена и двух расчесок, утюжками не пользуюсь. Волосы получаются рассыпчатые, прямые, и укладка держится до следующего мытья волос. Но тут из каждого утюга про стайлер Dyson пошла реклама, и мне он понадобился тоже. Захотелось ещё иметь в арсенале насадки для кудрей (хоть и делаю их раз в 5 лет, несмотря на свои от природы). Но основная функция – это выпрямление. Когда я попробовала им выпрямить волосы, получила нереальное разочарование. Тестила я его неделю и продала. Волосы не вытягивает так хорошо, как мой фен, – они остаются слегка пушистые. Сейчас у меня каре, сделать кончики прямыми, а не загибающимися во внутрь так и не получилось. К тому же, укладка без стайлинга не держится, и концы начинают загибаться в разные стороны. Если выйти с такой укладкой туда, где влажность повышена, волосы моментально начинают пушиться. К тому же он пересушивает волосы, после укладки они, как солома, выглядят безжизненно. Кудри пробовала сделать один раз, на коротких держались несколько часов (без средств). Шумит немного тише моего фена, да ещё и со звоном. За такую стоимость к покупке не рекомендую.
Я ни разу не пожалела о покупке! Фен значительно облегчил мою укладку. Я могу делать укладку и пить кофе, что совершенно точно плюс к настроению с утра. Руки не устают и не начинают ныть. Ну и часть укладок на тонкий браш (то, что делают насадки для завивки) мне были недоступны, это сложно для выполнения на себе. А сейчас любая укладка занимает ну максимум 15 минут! Кайф! Он совершенно точно нужен тем, кто использует брашинг регулярно. Да, важно! Он стоит того только если его покупка не создаст дыру в бюджете! Он совершенно точно подойдёт славянским волосам, а также вьющимся. А вот тем, кто не понимает принципа работы стайлера и ждёт от него чудес в виде укладок как на плойку с дикой стойкостью он совершенно не подойдёт. Этим девушкам я хочу напомнить, что это просто фен. И ждать от него нужно только результатов как от фена и брашинга!
Если сравнивать с сушкой обычным феном, феном с вращающейся щёткой, всевозможными плойками и агрегатами для завивки и укладки волос, то у стайлера Dyson неоспоримые преимущества: волосы со временем если повреждаются, то минимально; волосы мягкие, гладкие, послушные, не пушатся, блестят; при использовании насадки для завивки - на моих волосах завиток держится до мытья волос. Я довольна стайлером Dyson Airwrap на все 100%. От других гаджетов для укладки практически полностью отказалась (а у меня их было немало).