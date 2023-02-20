Реальные отзывы: так ли хорош мультистайлер Dyson

У меня пористые, пушистые, вьющиеся волосы, которые я 16 лет вытягиваю при помощи мощного фена и двух расчесок, утюжками не пользуюсь. Волосы получаются рассыпчатые, прямые, и укладка держится до следующего мытья волос. Но тут из каждого утюга про стайлер Dyson пошла реклама, и мне он понадобился тоже. Захотелось ещё иметь в арсенале насадки для кудрей (хоть и делаю их раз в 5 лет, несмотря на свои от природы). Но основная функция – это выпрямление. Когда я попробовала им выпрямить волосы, получила нереальное разочарование. Тестила я его неделю и продала. Волосы не вытягивает так хорошо, как мой фен, – они остаются слегка пушистые. Сейчас у меня каре, сделать кончики прямыми, а не загибающимися во внутрь так и не получилось. К тому же, укладка без стайлинга не держится, и концы начинают загибаться в разные стороны. Если выйти с такой укладкой туда, где влажность повышена, волосы моментально начинают пушиться. К тому же он пересушивает волосы, после укладки они, как солома, выглядят безжизненно. Кудри пробовала сделать один раз, на коротких держались несколько часов (без средств). Шумит немного тише моего фена, да ещё и со звоном. За такую стоимость к покупке не рекомендую.