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42 минуты назад

Блогер назвал пять распространенных ошибок блондинок при уходе за волосами

Lenta.ru

Блогер Зак Мескит назвал пять распространенных ошибок блондинок при уходе за волосами. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает более 273 тысяч подписчиков.

Названы 5 распространенных ошибок блондинок при уходе за волосами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсер, который также известен как Платиновый Король из-за оттенка своих окрашенных прядей, отметил, что вред обесцвеченной прическе могут нанести уходовые средства с протеинами в составе и сухой шампунь. По словам эксперта, их применение в течение длительного периода времени приводит к ломкости и сухости волос.

В то же время он призвал воздержаться от воздействия высоких температур, в том числе горячей воды при мытье. Кроме того, юзер внес в список использование лака для волос и отметил, что не следует расчесывать влажные волосы, поскольку они находятся в уязвимом состоянии.

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