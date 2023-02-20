Названы 5 распространенных ошибок блондинок при уходе за волосами

Блогер Зак Мескит назвал пять распространенных ошибок блондинок при уходе за волосами. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает более 273 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инфлюэнсер, который также известен как Платиновый Король из-за оттенка своих окрашенных прядей, отметил, что вред обесцвеченной прическе могут нанести уходовые средства с протеинами в составе и сухой шампунь. По словам эксперта, их применение в течение длительного периода времени приводит к ломкости и сухости волос.