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2 часа назад

Женщин предупредили о вреде бюстгальтеров

Lenta.ru

Неверно подобранный бюстгальтер может стать причиной многих неприятностей — от головной боли до проблем с грудным вскармливанием. Об этом физиотерапевт Сара Кампус и специалист в области красоты Саманта Райдер предупредили женщин в издании The Sun.

Женщин предупредили о вреде бюстгальтеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Постоянно вижу женщин в бюстгальтерах неподходящего размера или вовсе без них, — говорит Кампус. — Если у вас есть грудь, ей нужна надежная поддержка. И это не укороченный топ, который любят женщины с маленькой грудью».

Бюстгальтеры неподходящего размера способны причинить вред, предупредила Райдер. Если размер недостаточен, он может сдавливать грудь, вызывая боль и дискомфорт, распространяющиеся на ребра, плечи и спину. Однако, по ее словам, причиной боли в спине и груди может стать и слишком свободное белье, так как мышцы будут стремиться поддержать грудь самостоятельно.

К тому же тесное белье вызывает синдром грудной апертуры, при котором сдавленные нервы и кровеносные сосуды приводят к болям в шее и онемению в руках, добавила Кампус.

81 процент женщин носит бюстгальтер неподходящего размера.

Если женщина носит слишком тугое нижнее белье, верхняя часть ее туловища будет испытывать давление, что спровоцирует проблемы с дыханием и притоком молока у кормящих матерей, продолжила Кампус. Иногда сдавливание груди приводит к воспалению кожи вокруг сосков.

Бюстгальтер неправильного размера может стать причиной преждевременного провисания груди, предупредила физиотерапевт. «Грудь необходимо поддерживать, иначе она станет мешковатой», — объяснила она.

Чтобы избежать проблем с красотой и здоровьем, необходимо носить белье нужного размера. «Как только вы приходите домой, снимите бюстгальтер и сделайте массаж груди, плеч и грудной клетки, — порекомендовала Райдер. — Это поможет расслабить напряженные мышцы».

Красота,
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