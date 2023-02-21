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2 часа назад

Молодо выглядящая 61-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

Lenta.ru

61-летняя жительница Великобритании, выглядящая моложе своего возраста, раскрыла секреты красоты. Об этом сообщает New York Post.

61-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Жаклин Кубичи-Гонзалес, окружающие часто дают ей не больше 45 лет.

«Считается, что в моем возрасте нужно быть седой, морщинистой и носить широкие длинные юбки. Я всегда знала, что не хочу быть такой», — утверждает она. Для того чтобы сохранить молодость кожи, женщина с 20 лет ухаживала за ней и придерживалась нескольких правил.

Главным ключом к красоте Кубичи-Гонзалес назвала солнцезащитные средства. «Если хотите красивую кожу, просто купите детский крем с индексом 50 SPF и используйте его в больших количествах», — советует она. Помимо этого, женщина выработала шестиэтапный способ ухода за кожей и прибегает к нему каждое утро и вечер, а также пользуется витаминными и укрепляющими кремами и сыворотками.

Кубичи-Гонзалес следит за режимом дня и старается спать по восемь часов в сутки. Она ведет активный образ жизни и регулярно играет в теннис, а также ходит на дорогостоящие спа-процедуры и тщательно ухаживает за волосами. Кроме того, Кубичи-Гонзалес следит за модой и старается красиво одеваться: носит сшитые на заказ юбки, брюки-клеш и стильные кроссовки.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница Бразилии Сандра Мария Кардосо поделилась секретами, которые помогают ей сохранять красоту и выглядеть моложе. По словам женщины, дело не только в генетике: она тщательно следит за свои внешним видом и здоровьем.

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