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1 час назад

Россиянам объяснили, почему с пирсингом ушей стоит быть осторожнее

Секрет Фирмы

Способов выразить себя у современного человека полно, но одним из самых популярных стал пирсинг, причём у некоторых он приобретает невероятные масштабы. Ну и пусть, каждый волен делать с собой всё что угодно, пока это не нарушает закон или не вредит здоровью. Однако отоларинголог Владимир Зайцев уверен, что здоровью тут как раз таки вредят.

Врачи объяснили, почему с пирсингом ушей стоит быть осторожнее
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Как объяснил специалист, постоянный контакт ушей и холодного металла может привести к проблемам с сердцем и желудком. Каких-то конкретных причин эксперт не назвал, но отметил странное и легкомысленное отношение к пирсингу у народа.

Он заявил, что многие россияне верят в лечение травами, банками, акупунктурой и прочими недоказательными видами медицины, даже ездят в восточные страны или регулярно посещают специальные центры. Однако как тело в целом колоть или конкретно уши — то пожалуйста.

К тому же Зайцев отметил, что после пирсинга остаётся шрам, который потом трудно скрыть. Однако он забыл добавить, что если украшения не вынимать, то и шрама не будет.

Кардинальную смену имиджа россияне любят делать после какого-то события — будь то расставание со второй половиной, смена работы, рождение ребёнка и так далее. Но вот если освежить стиль или причёску никому не запретишь, то вот перед тем, как сделать тату и пирсинг, хорошо бы переговорить с врачом. Дерматовенеролог Денис Барбинов ранее уже рассказывал, кому делать проколы нельзя ни в коем случае.

Красота,Владимир Зайцев,
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