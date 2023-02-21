Врачи объяснили, почему с пирсингом ушей стоит быть осторожнее

Способов выразить себя у современного человека полно, но одним из самых популярных стал пирсинг, причём у некоторых он приобретает невероятные масштабы. Ну и пусть, каждый волен делать с собой всё что угодно, пока это не нарушает закон или не вредит здоровью. Однако отоларинголог Владимир Зайцев уверен, что здоровью тут как раз таки вредят.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Как объяснил специалист, постоянный контакт ушей и холодного металла может привести к проблемам с сердцем и желудком. Каких-то конкретных причин эксперт не назвал, но отметил странное и легкомысленное отношение к пирсингу у народа.

Он заявил, что многие россияне верят в лечение травами, банками, акупунктурой и прочими недоказательными видами медицины, даже ездят в восточные страны или регулярно посещают специальные центры. Однако как тело в целом колоть или конкретно уши — то пожалуйста.

К тому же Зайцев отметил, что после пирсинга остаётся шрам, который потом трудно скрыть. Однако он забыл добавить, что если украшения не вынимать, то и шрама не будет.