Врачи объяснили, почему с пирсингом ушей стоит быть осторожнее

Способов выразить себя у современного человека полно, но одним из самых популярных стал пирсинг, причём у некоторых он приобретает невероятные масштабы. Ну и пусть, каждый волен делать с собой всё что угодно, пока это не нарушает закон или не вредит здоровью. Однако отоларинголог Владимир Зайцев уверен, что здоровью тут как раз таки вредят.
Как объяснил специалист, постоянный контакт ушей и холодного металла может привести к проблемам с сердцем и желудком. Каких-то конкретных причин эксперт не назвал, но отметил странное и легкомысленное отношение к пирсингу у народа.
Он заявил, что многие россияне верят в лечение травами, банками, акупунктурой и прочими недоказательными видами медицины, даже ездят в восточные страны или регулярно посещают специальные центры. Однако как тело в целом колоть или конкретно уши — то пожалуйста.
К тому же Зайцев отметил, что после пирсинга остаётся шрам, который потом трудно скрыть. Однако он забыл добавить, что если украшения не вынимать, то и шрама не будет.
Кардинальную смену имиджа россияне любят делать после какого-то события — будь то расставание со второй половиной, смена работы, рождение ребёнка и так далее. Но вот если освежить стиль или причёску никому не запретишь, то вот перед тем, как сделать тату и пирсинг, хорошо бы переговорить с врачом. Дерматовенеролог Денис Барбинов ранее уже рассказывал, кому делать проколы нельзя ни в коем случае.