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2 часа назад

Косметолог рассказала россиянам о доступных средствах для красоты глаз

Vse42.ru

Косметолог Олеся Панченко объяснила, какими домашними средствами можно заменить дорогие патчи для глаз.

Косметолог рассказала о доступных средствах для красоты глаз
Фото: Vse24Vse24

Российский медик отметила, что качественные патчи могут стоить дорого, но при этом не оказывать желанный эффект. В качестве альтернативы можно использовать домашние средства, которые помогут поддержать красоту глаз, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Как вариант вместо патчей можно использовать охлажденные чайные пакетики или полукольца картофеля – они отлично помогают снять отеки под глазами. А огурец увлажнит кожу, – цитирует СМИ косметолога.

Панченко добавила, что в качестве маски подойдет увлажняющий крем для глаз, который наносится толстым слоем на полчаса.

Кроме того, она напомнила, что самым важным для красоты глаз является хороший сон, ему следует уделять не менее 7-8,5 часов в сутки. Также важно соблюдать правильное питание и пить достаточное количество воды, чтобы помочь коже разгладиться и убрать отеки, передает издание "Дни.ру".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что визажист Александр Астер рассказал россиянам об опасности съедобных масок для лица.

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