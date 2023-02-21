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2 часа назад

Мастер показала клиентку с четырьмя бровями и возмутила пользователей сети

Lenta.ru

Мастер салона красоты Bllenki из Косова показала клиентку с четырьмя бровями и возмутила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте студии.

Мастер показала клиентку с четырьмя бровями и возмутила пользователей
Фото: Лента.руЛента.ру

Специалистка рассказала, что к ней за коррекцией внешнего вида обратилась женщина с микроблейдингом, некачественно выполненным другим мастером. На размещенных кадрах видно, что естественные брови посетительницы отличаются по форме и находятся ниже, чем нанесенные с помощью пигмента. Эксперт на видео попыталась удалить неудачную работу посредством лазера.

В свою очередь зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. «Я мастер перманентного макияжа, и мне грустно это видеть», «Как можно сделать подобное?», «Я в ужасе», «Если бы со мной кто-то сотворил такое, то оказался бы в тюрьме», — заявили они.

Ранее в феврале сообщалось, что визажистка Хлоя с никнеймом @_chloe_michaela_ уложила брови с помощью подручного средства, и они начали светиться в темноте. Юзерша пояснила, что для фиксации волосков использовала обычный клей-карандаш Pritt Stick.

Красота,
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