Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
2 часа назад

В Роспотребнадзоре сообщили об опасной косметике, содержащей душистое ядовитое вещество

Российская Газета

Роспотребнадзор сообщил о вреде вещества "бутилфенилметилпропиональ" (лилиевый альдегид), который производители добавляют в кремы, шампуни и другие косметические товары.

В Роспотребнадзоре сообщили об опасной косметике
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Использование лилиевого альдегида в парфюмерно-косметических продуктах запрещено с 18 апреля 2023 года, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Лилиевый альдегид представляет собой вязкую жидкость с запахом, напоминающим аромат ландышей. Именно это свойство вещества используют производители парфюма и косметики - оно входит в состав отдушек, применяемых при производстве лосьонов, одеколонов, шампуней и других средств ухода за волосами, пены для ванн, увлажняющих кремов.

"Недавние исследования показали, что альдегид может навредить здоровью, в частности - привести к нарушениям репродуктивной функции, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Решением Совета Евразийской экономической комиссии лилиевый альдегид внесли в перечень веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции. Решение вступает в силу 18 апреля 2023 года".

В ведомстве рекомендуют обязательно изучать состав косметических средств и бытовой химии перед покупкой.

Красота,Роспотребнадзор,Евразийская экономическая комиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий