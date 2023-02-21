В Роспотребнадзоре сообщили об опасной косметике

Роспотребнадзор сообщил о вреде вещества "бутилфенилметилпропиональ" (лилиевый альдегид), который производители добавляют в кремы, шампуни и другие косметические товары.

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Использование лилиевого альдегида в парфюмерно-косметических продуктах запрещено с 18 апреля 2023 года, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Лилиевый альдегид представляет собой вязкую жидкость с запахом, напоминающим аромат ландышей. Именно это свойство вещества используют производители парфюма и косметики - оно входит в состав отдушек, применяемых при производстве лосьонов, одеколонов, шампуней и других средств ухода за волосами, пены для ванн, увлажняющих кремов.

"Недавние исследования показали, что альдегид может навредить здоровью, в частности - привести к нарушениям репродуктивной функции, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Решением Совета Евразийской экономической комиссии лилиевый альдегид внесли в перечень веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции. Решение вступает в силу 18 апреля 2023 года".