Лицо 55-летней Николь Кидман без макияжа восхитило фанатов

Фото: Лента.ру Лента.ру

Австралийская и американская актриса Николь Кидман попала в объектив папарацци во время тренировки и восхитила фанатов своей внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

55-летнюю знаменитость сфотографировали в парке `иднея, где она в одиночестве занималась спортом. Телезвезда была одета в фиолетовую облегающую футболку, синие бриджи и кроссовки. При этом ее волосы были собраны в низкий небрежный хвост, а на лице отсутствовал макияж.

Читатели издания оценили внешний вид Кидман в многочисленных комментариях под опубликованными изображениями. «Выглядит круто», «Красивое тело», «Настоящее и красивое лицо», «Такая худая», «Красотка», — высказывались пользователи сети.