Парикмахер назвала отвлекающий внимание от морщин цвет волос

Эксперт по волосам онлайн-магазина париков и шиньонов Milk + Blush Николь Петти назвала окрашивание, которое может отвлечь внимание от морщин. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

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По словам парикмахера, с возрастом цвет лица становится тусклым, на кожном покрове появляются неровности.

«И точно так же, как ношение неправильной одежды или отсутствие ухода за кожей могут состарить вас, то же самое можно сказать и о неправильном цвете волос», — отметила Петти.

В связи с этим специалист посоветовала красить пряди у лица в карамельные, медовые и золотистые оттенки.

«Эти цвета также смягчат тон кожи, добавят ей тепла и спрячут морщины», — объяснила она.

Кроме того, Петти рассказала, что светлый цвет действительно визуально омолаживают женщину. В то же время собеседница издания уточнила, что есть те оттенки, которые могут состарить, например, платиновый блонд.

«Платиновые локоны смотрятся неестественно и могут сделать вас очень бледной», — заключила стилист.