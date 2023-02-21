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1 час назад

Названа лучшая косметика для омоложения

Lenta.ru

Врач-косметолог и дерматовенеролог для бренда d’Alba Екатерина Анчикова назвала россиянкам лучшую косметику для омоложения. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 21 февраля.

Названа лучшая косметика для омоложения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор рассказала, что в составе подобных средств могут быть ремоделирующие пептиды. Данные компоненты стимулируют клетки-фибробласты, которые, в свою очередь, отвечают за рост коллагеновых и эластиновых волокон в эпидермисе. Так, за счет них увеличивается уровень производства собственной гиалуроновой кислоты, и кожа становится более плотной и упругой.

Кроме того, в современных косметических продуктах должны использоваться пре- и пробиотики.

«Если иммунная защита кожи нарушилась, то появляются раздражения и покраснения. При этом тон лица становится тусклым. В этому случае стоит использовать специализированный уход, который будет способствовать восстановлению защитных свойств», — отметила Анчикова и пояснила, что эссенции и сыворотки с упомянутыми компонентами восстанавливают микрофлору кожи и помогают бороться со свободными радикалами.

Вдобавок эксперт обратила внимание на то, что поддержке моложавого внешнего вида способствуют пептиды-миорелаксанты, которые сокращают видимость морщин. Однако данные компоненты больше используются в инъекционной косметологии и вводятся в глубокие слои кожи при помощи игл.

«Но в качестве комбинированной терапии данные виды уходовых средств можно рассмотреть. Главное, чтобы состав сывороток и кремов был также высокотехнологичен», — пояснила доктор.

В завершение собеседница издания уточнила, что в современной антивозрастной косметике применяются нанотехнологии, которые позволяют уменьшить компоненты до нано-частиц. По словам Анчиковой, они способны глубоко проникать в кожу лица.

«Наночастицы также проходят между клетками кожи и полезными веществами как посредники, помогая им правильно работать», — заключила врач.

Красота,
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