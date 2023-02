Как связаны сладости и появление ранних морщин: исследование

Можно ли что-то сделать для замедления гликирования?

Авторы исследования Sugar Sag: Glycation and the Role of Diet in Aging Skin считают, что здоровое и сбалансированное питание с ограничением продуктов, содержащих сахар, может поправить ситуацию. Начать можно с элементарных действий: например, научиться пить несладкий чай и кофе. На следующем этапе попробовать отказаться от сладостей, продуктов с высокой степенью переработки.