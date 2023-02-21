Как связаны сладости и появление ранних морщин: исследование

С поеданием шоколадных батончиков и конфет часто связывают появление досадных прыщиков на лице и теле. Однако это далеко не единственное негативное последствие для кожи. О том, почему и как обилие сладостей в рационе отражается на вашем лице, читайте в статье «Рамблера».

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Ученые отметили, что у пациентов с сахарным диабетом кожа теряет здоровый вид быстрее, чем у людей без отягчающего медицинского анамнеза. После ряда исследований им удалось выявить взаимосвязь между чрезмерным потреблением сахара и скоростью старения эпидермиса. То есть, если вы часто едите продукты с добавленным сахаром (а таковых на самом деле, он есть даже в несладких соусах), то рискуете столкнуться с ранними морщинами (особенно над верхней губой), стремительной потерей эластичности кожи, ее сухостью, нездоровым цветом. Глюкоза сама по себе провоцирует распад коллагена и впоследствии влияет на снижение его выработки. Поэтому на лице быстрее проявляются признаки старения.

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Но еще одна причина – это процесс гликирования или соединения сахаров с белками, который происходит на протяжении всей жизни человека. Ученые склонны считать его одной из главных преград на пути к замедлению старения.

В процессе гликирования образуются конечные продукты усовершенствованного гликирования (AGE или КПГ). Они повреждают строительные белки – эластин и коллаген, от которых зависит упругость, эластичность и гладкость кожи. КПГ способны деактивировать естественные антиоксиданты, которые защищают эпидермис от негативного воздействия свободных радикалов. В результате кожа быстро теряет влагу, а признаки ее увядания становятся видны все отчетливее.

Можно ли что-то сделать для замедления гликирования?