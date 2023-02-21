Россиянам раскрыли вредоносные последствия сушки волос феном

В связи с этим собеседница издания посоветовала сушить волосы на минимальных температурах, а также следить за потоком воздуха инструмента. По ее мнению, он должен идти по всей длине волос, а не в обратном или горизонтальном направлении. При этом медик обратила внимание читателей на то, что в процессе необходимо держать фен на расстоянии 15-20 сантиметров от прядей и не забывать наносить на них несмываемые термозащитные средства.