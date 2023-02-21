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1 час назад

Как правильно ухаживать за кожей перед сном

Мира Маркина

Знание основ правильного ухода за кожей перед сном поможет обеспечить свежий и здоровый вид сразу же после пробуждения. Простые правила, которые помогут «сохранить лицо», ищите в материале «Рамблера».

Как правильно ухаживать за кожей перед сном
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалисты уверяют, что качественный и правильный сон является такой же важной частью ухода за собой как и регулярное использование косметических средств. Для полного восстановления организму необходимо не менее 7 часов. Важно и время отхода ко сну и подъема. В идеале стоит приучить себя ложиться и вставать пораньше, но если это по каким-то причинам невозможно, то просто старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Высота подушки также имеет важное значение и влияет на то, как вы выглядите с утра. Она должна быть не меньше половины размера плеча. При этом спать нужно в удобной и комфортной позе, не утыкаясь в нее лицом.

Еще одно правило: следите за количеством жидкости, которую вы выпиваете перед отходом ко сну. На ночь лучше не налегать на воду и чай, иначе утром придется бороться с отеками.

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И последнее: не забывайте о качественном уходе за кожей лица. Возьмите за правило увлажнять ее кремом как минимум за полчаса до отхода ко сну. За это время средство успеет полноценно впитаться в кожу. В противном случае средство отдаст половину полезных свойств подушке.

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