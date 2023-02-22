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1 час назад

Как подтянуть овал лица: советы косметолога

Мир24

Возрастные изменения в первую очередь отражаются на эластичности кожи. Чтобы подтянуть овал лица и избавиться от второго подбородка, необходим комплексный подход, рассказала в интервью порталу «Утро.ru» врач-косметолог Алмагуль Уразалина.

Как подтянуть овал лица: советы косметолога
Фото: unsplashunsplash

По ее словам, после 40 лет пропорции лица меняются из-за замедления метаболических процессов, в том числе к снижению выработки коллагена и эластина. Когда процессы распада начинают опережать синтез веществ, простого увлажнения становится недостаточно, и за кожей лица требуется более тщательный уход.

Как отмечает специалист, замедлить естественное старение кожи лица помогут косметические средства, содержащие аминокислоты, витамины, коллаген, коферменты и полинуклеотиды. Эти вещества благотворно воздействуют на кожу, поддерживая мышцы, жировые и кожные структуры.

Косметолог также порекомендовала использовать методы сочетанного омоложения, которые помогут восстановить овал лица, а также убрать морщины, второй подбородок, брыли и носогубные складки.

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