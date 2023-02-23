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1 час назад

57-летняя Паулина Поризкова показала рельефную фигуру без нижнего белья

Газета.Ruиещё 2

Чешская супермодель Паулина Поризкова опубликовала фотографию без белья. Снимками она поделилась в социальных сетях.

57-летня супермодель показала фигуру без нижнего белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

57-летняя Паулина Поризкова выложила в социальных сетях фотографию без нижнего белья. На снимке она позирует обнаженной, придерживая платье руками.

Поклонники восхитились рельефной фигурой модели и написали: «Красотка», «Завидуем такой фигуре», «Муза и икона стиля», «Красотка», «Просто огонь», «Невероятно сексуальная», «Невозможно прекрасна», «Шикарна», «Вот это сексуальная фигура», «Невероятно шикарная и красивая».

Несмотря на возраст, Паулина Поризкова продолжает заниматься модельной деятельностью. В августе супермодель появилась сразу на двух обложках чешской версии журнала Harper's Bazaar, а в октябре снялась для Women's Wear Daily (WWD).

Недавно Паулина Поризкова выпустила книгу под названием «Без фильтров: Хорошая, плохая и красивая».

Красота,Паулина Поризкова,
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